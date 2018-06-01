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Emekliye maaş ödemesi başladı

Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyesi de 7-8 Haziran'da ödenecek.

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Emekliye maaş ödemesi başladı

Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.

Tahsis numaralarına göre farklılık gösteriyor

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.

İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak. 

Bayram ikramiyesi 7-8 Haziran'da 

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

Her bayramda ikramiye

Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ramazan bayramı, emekli maaşı, emekli
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