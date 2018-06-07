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Emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ramazan bayramı ikramiyeleri bugün ödenmeye başlandı. SGK emeklilerinin ikramiyeleri ise yarın hesaplara yatacak.

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Emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan ve 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri bugün başladı. Emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesi birer ikramiye verilecek.

Düzenleme kapsamında, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatacak. SGK emeklilerinin ikramiyeleri ise yarın ödenecek.

Emekli Sandığındaki emeklilerin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında ödendi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceği müjdesini veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. İkramiyemizi ayrı ödeyeceğiz, emekli maaşlarını ayrı ödeyeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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