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Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiyelerinin 7 Haziran'da, SGK ikramiyelerinin 8 Haziran'da ödeneceğini açıkladı.

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Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, A Haber canlı yayınında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek ikramiyelere dair açıklama yaptı.

Sarıeroğlu, vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin ödemelerini öne aldıklarını belirtti.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin 7 Haziran’da ödeneceğini belirten Sarıeroğlu, SGK emeklilerinin ikramiyelerinin ise 8 Haziran’da ödeneceğini söyledi.

Emeklilerin alacağı normal maaşlara da değinen Sarıeroğlu, “Emekli Sandığındaki emeklilerimizin maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştireceğiz” dedi.

Sarıeroğlu, İŞKUR tarafından ödenen işsizlik ödeneklerinin de Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

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