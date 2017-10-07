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Buradasınız : » » Emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödendi

Emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödendi

SGK ile 17 banka ve PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, Eylül 2017 itibarıyla 10,3 milyon emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödemesi yapıldı.

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Emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 17 banka ve PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, Eylül 2017 itibarıyla 10,3 milyon emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, SGK ile 17 banka ve PTT arasında "Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol"ün imzalandığı ve yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren bağlanacak ilk aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerinin, sigortalıların tercihleri esas alınarak yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Banka tercihlerinin ilk etapta protokol imzalayan ve altyapı çalışmalarını tamamlayanlar arasından yapılacağı belirtilen açıklamada, altyapı çalışmalarının protokol imzalayan diğer bankalarda da hızla devam ettiği bildirildi.

Bin liraya kadar aylık alan emeklilere 300, bin-2 bin lira arasında alanlara 375, 2 bin liranın üstünde alanlara ise 450 lira olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi imkanı getirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Eylül 2017 itibarıyla 10,3 milyon emekliye 3,9 milyar lira promosyon ödendiği kaydedildi.

Etiketler: sgk, PKK, emekli maaşı, banka promosyonu
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