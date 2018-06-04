Emeklilerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacak olmasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

İlk müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesini açıklarken memurları da sevindirmişti.

Bakan Naci Ağbal da, yapacakları düzenlemeyle bazı görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını söyledi.

Dul ve yetimler de faydalanacak

Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon memur ve emekli yararlanacak.

Bakan Ağbal, düzenlemenin dul ve yetimleri de kapsayacağını vurguladı.

Maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?

Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına dair de bilgi veren Ağbal, şunları söyledi:

"Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak."

Kaynak: AA