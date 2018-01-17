Emekli memurun ek ikramiyesi için son başvuru tarihi 27 Ocak

400 bin memur emeklisine ek ikramiye yolu açan tasarı geçtiğimiz yıl Ocak ayında yasalaşmıştı. Yasa ile 30 yıldan fazla hizmeti olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklileri yasa kapsamına girdi.

Düzenleme kapsamında bir süredir memur emeklilerine kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödemesi yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapanlar ek ikramiyelerini 2017 yılı Mart ayından itibaren almaya başladı. Emeklilere ikramiyelerinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi.

İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını bu yıl Mart ayında alacak. Bu haktan sadece emekliler değil dul ve yetimler ya da kanuni varisleri de yararlanacak.

Ek ikramiye için başvuruların bu ayın 27'sine kadar yapılması gerekiyor.

TRT Haber