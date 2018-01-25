Emekli aylık fark tutarları bugün ödenecek

Emekli aylığı Kasım-Aralık-Ocak dönemini kapsayanlar 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat dönemini kapsayanlar 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayanlar ise 3 aylık fark ödemesi alacak.

Yaklaşık 2 milyon 175 hak sahibine toplam 377 milyon liralık fark ödemesi yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak bir başka ek ödeme de harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin 2017 yılına ait tütün ikramiyeleri olacak.

Ek ödeme tutarları, hak sahiplerinin banka hesaplarına ya da PTT merkezlerine gönderilecek.

Ödemeler, maluliyet derecesine göre 2 bin 388 lira ile 4 bin 342 lira arasında değişiyor.



Hak sahibi 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin liralık ödeme yapılacak.

Kaynak: TRT Haber