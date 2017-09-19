Elvan: Esnafımızın hep yanında olduk

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, hükümet olarak esnafın yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirterek, "Ortak akıl hiçbir zaman hata yapmaz. Onun için ortak akla mutlaka başvuruyoruz, başvurmaya da devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerinin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın düşünceleri bizim için son derece önemli ve kıymetlidir." dedi.

Elvan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) Ulu Cami yanında düzenlenen "Ahilik Haftası" kutlama programında yaptığı konuşmada, ahiliğin medeniyetin mayasını teşkil ettiğini söyledi.

Mersin'de odalara kayıtlı 65 bin esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayan Elvan, "Mersin'deki 65 bin esnaf kardeşimin her biri benim gözümde yılın esnafıdır. Yarının esnafı, ustaları olacak binlerce kalfa kardeşim de yine benim gözümde yılın kalfasıdır." diye konuştu.

Elvan, 19 Eylül'ün aynı zamanda Gaziler Günü olduğunu anımsatarak, gazilerin gününü kutladı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ahiliğin önemine değinen Elvan, "Bugün odalarımızın, meslek birliklerinin, meslek ilkelerinin temelinde Ahilik teşkilatı vardır. Bu geleneğimizi sizler yaşatıyorsunuz. Türkiye'nin iktisadi anlamda geleceği sizlersiniz. Sağ olun, var olun. Ahilerin anlı, eli, sofrası, kapısı açık olur. Ahilerin elinden, dilinden kötülük sadır olmaz. Yardımseverliğin, cömertliğin, kardeşliğin, dayanışmanın destanını, bütün atalarımız olan ahiler yazmıştır. Bugün bu destanı, onların torunları olan sizler yazıyorsunuz." ifadesini kullandı.

"Esnafımızın hep yanında olduk"

Bakan Elvan, hükümet olarak, esnafın yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz, hükümet olarak bugüne kadar esnafımızın hep yanında olduk, bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz. Başta, ESOB olmak üzere tüm esnaf odaları birliği başkanlarının görüşlerini, düşüncelerini ve mevcut sorunlarını teker teker dinledik, dinlemeye devam ediyoruz. Onların dile getirdiği birçok hususu bugün itibariyle önemli ölçüde çözdük. Çünkü bizim yaklaşımımız, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek odalarımızın, görüşleri, düşünceleri bizim için son derece önemli. Ortak akıl hiçbir zaman hata yapmaz. Onun için ortak akla mutlaka başvuruyoruz, başvurmaya da devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerinin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın düşünceleri bizim için son derece önemli ve kıymetlidir."

Esnafa sorun teşkil eden problemlerin üstesinden gelindiğini anlatan Elvan, çıraklık mesleğinin kaybolmaması için de ciddi adımlar atıldığını dile getirdi.

Elvan, dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığına dikkati çekerek, "Değişim ve dönüşüme mutlaka ayak uydurmamız gerekiyor. Bu noktada hükümetimize, bize düşen bir görev varsa ki var bunu da layıkıyla yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Elvan, "Yılın Ahisi" seçilen 81 yaşındaki marangoz ustası Selim Yonuk'a ödülünü verdi.

Törende, yılın kalfası ve çırağına da ödülleri verildi, ahiliği anlatan çeşitli gösterimler yapıldı.