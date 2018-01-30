Elektronik tebligat zorunlu olacak

Adalet Bakanlığı, tebligatların hızlı ulaştırılmasını sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde kanun tasarısı taslağı hazırladı.

Tebligat Kanunu'nda çeşitli değişiklikler öngören taslağın yasalaşmasıyla, tebligat çıkarmaya yetkili makamlarca, kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara, sendikalara, meslek birliklerine, kamu iktisadi teşebbüslerine, sermayesinin çoğu kamuya ait şirketlere, avukatlara, noterlere, bilirkişilere, arabuluculara, hukuk müşavirliklerine yapılacak tebligatların elektronik ortamdan gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelecek.

PTT, uygulama için gerekli güvenlikleri içeren alt yapıyı oluşturacak. Bununla birlikte PTT, kapsama alınan tüm gerçek ve tüzel kişiler için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) bilgilerini kullanarak, tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişilere özgü tek bir elektronik tebligat adresi oluşturacak.

Yargılamalar hızlanacak

Muhatapların elektronik tebligat adreslerine tebligat yapıldığında kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bu çerçevede tebligat, elektronik adrese iletildikten 5 gün sonra yapılmış sayılacak. Gerçek kişiler için elektronik tebligat zorunlu olmayacak.

Yeni düzenleme kapsamında tebligatlar daha hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırılacak. Zorunlu hale getirilecek elektronik tebligatla, yargılamaların hızlanması sağlanacak, tebligatların ulaştırılmasında yaşanan sorunlar ortadan kaldırılacak ve tebligattan doğan yargılama masrafları azalacak. Elektronik tebligata, yıl sonunda geçilmesi hedefleniyor.

Böylece, yıllık ortalama 40 milyon tebligattan yaklaşık 30 milyonu elektronik ortam üzerinden yapılmış olacak.

Kaynak: AA