Elektronik ödeme uygulamalarına yoğun ilgi

Maliye Bakanlığının elektronik uygulamalarına vatandaşların ilgisi giderek artıyor. Bakanlık, ekim ayı itibarıyla elektronik ortamdan 69 milyon bildirim ve beyanname alırken, 52 milyonu aşkın vergi tahsilatı işlemi yaptı.

Tahsilat işlemlerinde de e-hizmet seçeneklerini artıran Bakanlık, 29 banka üzerinden vergi tahsilatlarını elektronik uygulamalarla gerçekleştirdi. Bu kapsamda yılın 9 aylık döneminde bankalar üzerinden 52 milyonu aşan vergi tahsilatı işlemi yapıldı. Aynı dönemde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesindeki sanal POS üzerinden banka kartı ve kredi kartları ile 12 milyonu aşkın tahsilat işlemi gerçekleştirildi.

Mükelleflerin fatura düzenleme sürecini hızlı ve verimli yönetmesine imkan sağlayan e-fatura sistemi kapsamında da kullanıcı sayısı ekim itibarıyla 63 bin 111'e yükseldi.

Ticari defterlerin elektronik olarak düzenlenmesi, muhafazası ve ibrazına imkan tanıyan "e-Defter" uygulamalarında kayıtlı kullanıcı sayısı 61 bin 829'a ulaşırken, e-Arşiv fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 8 bini aştı.

Geçen yılın ikinci yarısında uygulanmaya başlanan e-Tebligat Sistemi ile yaklaşık 14 milyon tebliğ belgesi elektronik ortamda kayda geçerken, yaklaşık 140 milyon lira tasarruf sağlandı.

Vergi, bildirim ve dilekçelerde "temassız" dönem

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığınca 2018'de sevk irsaliyesi, serbest meslek makbuzu ve müstahsil makbuzlarının da elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan veren uygulamaların hayata geçmesi planlanıyor.

Bakanlık tarafından Temassız Vergi Dairesi Projesi uygulamaya konulacak. Projeyle mükellefer vergi dairelerine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek.

Beyannamelerin yanı sıra bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor gibi her türlü belge elektronik ortamda verilebilecek.

Hazır Beyan Sistemi ile 51 milyar liralık gelir beyanı

Kapsamı genişletilen ve kira gelirinin yanı sıra ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların da beyan edilebilmesine olanak sağlayan "Hazır Beyan Sistemi"ne de ilgi arttı.

Bu kapsamda Mart 2017'de 1 milyon 396 bin mükellef sistemi kullanarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi. Sistemle beyanname veren mükelleflerce 51 milyar lira gelir ve 31,5 milyar lira matrah beyan edilirken, bu matrah üzerinden 8,6 milyar lira vergi hesaplandı.

Söz konusu sistemden beyan edilen gayri safi gelir ve matrahta geçen yıla oranla yüzde 12,6, hesaplanan vergide de yüzde 13,3 artış gerçekleşti.

Cepten vergi ödemelerine ilgi yoğun

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlere mobil cihazlardan da ulaşılabilmesini sağlayan "GİB Mobil Uygulaması"ndan bugüne kadar yararlanan kullanıcı sayısı 315 bine ulaştı.

Söz konusu uygulamayla mükellefler; gelir vergisi, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki borçlar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, cep telefonu ve tapu harcı ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA