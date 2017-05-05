  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Elektrikte serbest tüketici sayısı 4 milyona yaklaştı

Elektrikte serbest tüketici sayısı 4 milyona yaklaştı

Türkiye'de elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 9 artarak 3 milyon 897 bin 991 oldu.

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Elektrikte serbest tüketici sayısı 4 milyona yaklaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen aboneler, elektriğini istediği tedarikçiden alabiliyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, nisanda serbest tüketici sayısının en fazla olduğu il, 981 bin 329 aboneyle İstanbul oldu.

Türkiye'de serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 9 artarak 3 milyon 897 bin 991'e yükseldi. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 2 milyon 495 bin 896 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 286 bin 649 abone ile ticarethaneler izledi.

Etiketler: elektrik, elektrik aboneliği, Enerji Piyasası
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