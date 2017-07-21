  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Elektrikte 79 yeni santral devreye girdi

Yılın ilk yarısında 2 bin 69 megavat kurulu kapasiteye sahip 79 yeni elektrik santrali faaliyete geçti.

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Elektrikte 79 yeni santral devreye girdi

Türkiye'de ocak-haziran döneminde 2 bin 69 megavat kapasiteye sahip 79 yeni elektrik santrali devreye alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü geçen ay sonu itibarıyla 80 bin megavatı aştı.

Yılın ilk yarısında 2 bin 69 megavat kapasiteye sahip 79 elektrik santrali işletmeye girdi. Bu dönemde devreye alınan kapasitenin yüzde 58,3'üne karşılık gelen bin 207 megavatlık kısmı doğalgaz santrallerinden, 862 megavatlık kısmı ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

Söz konusu dönemde hizmete giren yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesinin 401,7 megavatı (yüzde 19,4) rüzgar enerjisi santrallerinden, 357,3 megavatı (yüzde 17,2) hidroelektrik santrallerinden elde edildi. Kalan 103,1 megavatlık (yüzde 5,1) kurulu güç ise yerli kömür, jeotermal, biyokütle ve çöp gazı santrallerinden sağlandı.

Böylece, ocak-haziran döneminde işletmeye alınan yeni kapasitenin yüzde 41,7 'lik kısmı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

Geçen yıla göre yüzde 40 azalış var
Öte yandan, bu yılın ilk yarısında elektrikte devreye alınan kurulu kapasite geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azaldı.

Geçen yılın ilk altı ayında toplamda 3 bin 451 megavat kurulu güce sahip 95 elektrik santrali devreye alınmıştı.

Etiketler: elektrik santrali, Enerji Bakanlığı
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