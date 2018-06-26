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Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacak.

26 Haziran 2018 Salı 17:20





