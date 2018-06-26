Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün, değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye'de motorlu kara taşıtlarının saldığı karbon emisyonunun azaltıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği belirtildi.
Bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği açıklandı.
Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak: AA