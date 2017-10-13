  • 13 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.657
    EURO 4.325
  • BIST 105469.44
    ALTIN 152.03
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Elektrikli araçlara talep artıyor

Elektrikli araçlara talep artıyor

Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç satışı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 717 artarak 2 bin 763'e yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Elektrikli araçlara talep artıyor

Türkiye'de yılın 9 ayında elektrikli ve hibrit araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 717 artarak 2 bin 763'e ulaştı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu'nun (TEHAD) elektrikli ve hibrit otomotiv satış verilerine göre, yılın 9 aylık döneminde hibrit otomotiv pazarında en çok ilgi gören araç Toyota C-HR oldu. Bu dönemde 2 bin 184 adet Toyota C-HR satıldı. Onu,130 adetle Toyota RAV4 Hibrit, 117 adetle de Toyota YARIS Hibrit izledi.

Türkiye'de yılın 9 aylık döneminde 46 elektrikli ve 2 bin 717 hibrit araç satışı yapıldı. Böylece söz konusu dönemde elektrikli ve hibrit araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 717 artarak 2 bin 763'e yükseldi. Türkiye'de geçen yılın 9 ayında 338 adet elektrikli ve hibrit araç satışı yapılmıştı.

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde 2011'de 45 bin adet elektrikli araç satıldığını, geçen yıl ise bu rakamın 2 milyona ulaştığını belirtti.

Araç satışlarındaki bu artışın devam edeceğini kaydeden Bayram, "2025 yılı itibarıyla satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli olacak. Elektrikli otomobilin göreceği bu talep karşısında ülkemizin, daha fazla otomotiv ve batarya teknolojisine yatırım yapması gerekiyor. Özellikle lityum bazlı batarya teknolojisi ve enerji depolamanın stratejik öneminin farkında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, elektrikli ve hibrit araç kullanımının daha fazla teşvik edilmesi için köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkı, şehir içi otoparklardan ücretsiz yararlanma, şehir merkezlerine giriş üstünlüğü ve ilk alımda parasal destek gibi imkanların sunulması gerektiğini ifade etti.

Etiketler: Elektrikli araç, satış
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER