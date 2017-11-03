  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Elektrik ve doğalgazda usulsüz kullanım engellenecek

EPDK Başkanı Yılmaz, adres bilgilerinin elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine açılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeyle usulsüz kullanımların engelleneceğini söyledi.

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Elektrik ve doğalgazda usulsüz kullanım engellenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nın (INGAS 2017) ikinci gününde yaptığı konuşmada, EPDK olarak doğalgaz piyasasında önceliği talep tarafının oluşturulması ve güçlendirilmesine verdiklerini söyledi.

Dağıtım lisansı ihaleleriyle doğalgazı ülkenin her köşesinde kullanılabilir hale getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sadece 15 yıl önce 6 ilimizde doğalgaz kullanılabilirken, bugün 78 ilimize ulaştırdık. İnşallah 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

"Farklı isimle kullanım engellenecek"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve adres bilgilerinin elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine açılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeye ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onay vermesi halinde yasa yürürlüğe girecek ve ikincil mevzuat çalışmaları ilgili bakanlıklar tarafından tamamlanacaktır. Bu yasa değişikliğiyle birlikte elektrik ve doğalgaz dağıtım hizmetleri daha hızlı ve kolay sağlanacak bürokrasi azalacaktır. Özellikle kış aylarının yaklaşması sebebiyle şu konunun altını çizmek isterim. Bu değişiklik sonrası tüketicilerimizin aboneliklerini kendi adlarına yapmamaları nedeniyle ortaya çıkan usulsüz kullanımlar engellenecektir. Vatandaşlarımızdan doğalgaz tüketiminde usulsüz kullanıma tevessül etmemelerini ve abonelik işlemleri için gereken zamanı ayırmalarını bekliyoruz." 

Etiketler: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, doğalgaz, elektrik, kullanımda usulsüzlük
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