Elektrik üretimi Mart'ta arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 869 milyon 317 bin kilovatsaatle 1 Mart'ta, en düşük tüketim ise 658 milyon 743 bin kilovatsaatle 11 Mart'ta oldu.

Mart'ta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 24 milyar 144 milyon 795 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 3 artışla 24 milyar 231 milyon 226 bin kilovatsaate çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 26,4'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,3'ü ithal kömür ve yüzde 17,2'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 25,8'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,4 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,9'luk kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ithalatı yüzde 57,54 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,5 azalarak 129 milyon 642 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl Mart'ta 305 milyon 358 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Mart'ta elektrik ihracatı ise yüzde 12,9 düşüşle 216 milyon 73 bin kilovatsaate geriledi. 2017 martta 248 milyon 209 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Kaynak: AA