Elektrik tüketimi nisanda arttı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, geçen yıl nisanda 21 milyar 301 milyon 824 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu yıl nisanda ise elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 953 milyon 50 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 22 milyar 102 milyon 3 bin kilovatsaate çıktı. Elektrik üretiminin yüzde 33,2'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 32,2'si hidroelektrik santrallerden, yüzde 15'i de yerli kömür santrallerinden karşılandı.

Elektrik üretiminde ithal kömür santrallerinin payı yüzde 11,8, rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşirken, kalan yüzde 3,4'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından oluştu.

Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 776 milyon 275 bin kilovatsaatle 13 Nisan'da, en düşük tüketim ise 601 milyon 43 bin kilovatsaatle 16 Nisan'da gerçekleşti.

- Elektrik ithalatı yüzde 60 azaldı

Türkiye'nin elektrik ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 183,3 artarak 305 milyon 355 bin kilovatsaate ulaştı. Geçen yıl nisanda 107 milyon 763 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, söz konusu ayda elektrik ithalatı ise yüzde 60,2 azalarak 156 milyon 402 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl martta 393 milyon 646 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. AA