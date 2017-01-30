Elektrik sektörüne 10 milyar dolarlık anlaşma

İran Enerji Bakan Yardımcısı Ali Rıza Daemi, Unit International ile elektrik santrali yapımı için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, nihai anlaşmanın mart ayının ortalarına doğru tamamlanacağını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, nükleer anlaşma sonrası dönemde İran'ın, Almanya, Rusya, Güney Kore, Çin, Japonya ve Türkiye'deki şirketlerle elektrik santrali yapımı için anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

"Elektrik sektöründe yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşma"

İranlı Bakan, "Unit International'la anlaşmanın tamamlanmasıyla, İran'ın nükleer anlaşma sonrası elektrik sektöründe yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamış olacak." ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın eski Kulüp Başkanı Ünal Aysal'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Unit International, geçen yıl haziranda İran Enerji Bakanlığı ile yaklaşık 4,2 milyar dolarlık 7 ayrı doğalgaz kombine çevrim santrali kurma konusunda ön anlaşma imzalamıştı. İran'ın 7 ayrı bölgesinde kurulacak 7 doğalgaz çevrim santralinin toplam kurulu gücü 6 bin 20 megavat olacak.