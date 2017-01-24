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Buradasınız : » » Elektrik santrallerinde gaz kısıntısı uygulanacak

Elektrik santrallerinde gaz kısıntısı uygulanacak

Elektrik üreten doğalgaz kombine çevrim santrallerine, yarın saat 08.00'den itibaren çekiş miktarlarının yüzde 50 kısılması talimatı gönderildi.

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Elektrik santrallerinde gaz kısıntısı uygulanacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından tüketimin artması olasılığına karşı, elektrik üreten doğalgaz kombine çevrim santrallerine, yarın saat 08.00'den itibaren çekiş miktarlarının yüzde 50 kısılması talimatı gönderildi.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak doğalgaz tüketiminin artması olasılığına karşı enerji yönetimince önlem alındı.

Bu kapsamda, doğalgaz kombine çevrim santrallerinin yarın sabah 08.00'den itibaren doğalgaz çekiş miktarlarının yarıya indirilmesi istendi. Santrallere bu yönde bir talimat yazısı gönderen BOTAŞ tarafından, söz konusu uygulamanın ikinci bir talimata kadar süreceği de bildirildi.

Doğalgaz santrallerine ocak ayının ilk haftasında da aynı sebeplerle yüzde 50 kısıntı uygulanmıştı.

 

Etiketler: elektrik santrali, petrol boru hattı, Botaş
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