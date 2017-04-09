Elektrik dağıtım şirketleri 'hediye' yarışına girdi

Elektrik faturası aylık 82 lira ve üzerinde gelen kullanıcılara tedarikçilerini seçme hakkı getirilmesinin ardından elektrik dağıtım şirketleri, birbirinden cazip hediyelerle tüketicileri kendilerine çekmeye çalışıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovat saate düşürmesiyle serbest tüketici sayısı 8,4 milyona yükseldi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Türkiye'de elektrikte serbest tüketici abone sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 16,5 artarak 3 milyon 576 bin 203 oldu.

Elektrik dağıtım şirketleri, daha fazla aboneye ulaşmak adına çeşitli hediyeler veriyor ve cazip kampanyalar düzenliyor.

Firmaların birçoğu, zamsız tarife, "ilk iki ay bizden", yüzde 5 indirim gibi tekliflerle abonelerinin karşısına çıkarken, bazıları ise klimadan, cep telefonuna, tabletten market alışverişine kadar çeşitli hediyeler veriyor.

Bir elektrik dağıtım şirketi, 24 ay kalma sözü veren müşterilere, tüketim miktarlarına göre mil (uçak biletleri için kullanılan ödül puan) veriyor. Aynı firma, 24 ay kalma sözü veren ve faturası aylık 82-150 lira arasında olan serbest tüketicilere tablet, 150-350 lira arasında olanlara cep telefonu veya 24 inç televizyon, 350-500 lira arasındakilere cep telefonu ile tablet veya 32 inç televizyon, 500 lira ve üzerine olanlara ise 40 inç televizyon ile tablet veya klima hediye ediyor.

Başka bir şirket de 12 ay kalma sözü veren abonelere, güncel TEDAŞ tarifesi üzerinden yüzde 5 indirimle fiyatı sabitleyerek elektrik enerjisi birim fiyatına gelecek zamlardan etkilenmeme vaadinde bulunuyor.

Diğer bir elektrik dağıtım firması da 12 veya 24 ay taahhüt süresini kabul eden ve aylık faturası 120 liranın üstünde olan müşterilere TV paketi aboneliği hediye ediyor.

Bir başka elektrik şirketi, 12 aylık taahhüt ve aylık 250 liranın üzerindeki fatura sahiplerine aylık 50 lira market alışveriş hediye çeki, yine diğer bir firmada taahhüt süresi ve fatura miktarına göre internet alışverişi çeki veriyor.

"Gözü kapalı sözleşmelere imza atmaktan kaçınılmalı"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektrik dağıtım şirketlerinin çeşitli hediyelerle 12 veya 24 ay taahhüt altına sokarak, tüketiciyi kendilerine bağladıklarını söyledi.

Tüketicilere gelen her teklife karşı dikkatli hareket etmeleri önerisinde bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz en temel ihtiyaçlardan olan elektrik enerjisini daha ucuza almak her tüketicinin hakkıdır ancak böyle bir sözleşme imzalarken fiyat artış kriterleri, taahhüt süresi, taahhüt miktarı, aylık belirli bir kilovat saatin altında elektrik tükettiği takdirde fiyatın farklı uygulanabileceği gibi maddeler varsa sözleşmeyi imzalama konusunda dikkatli olsunlar. Sözleşmeyi mutlaka okusunlar. Tüketiciler, promosyon vaatlerine kanarak gözü kapalı sözleşmelere imza atmaktan kaçınmalı, bu hediyelerin parasını elektrik faturası içinde ödeyebilirler."

EPDK'dan yetki almış 200'ün üzerinde firmayla sözleşme imzalanabileceğine değinen Ağaoğlu, tüketicilerin, dikkatle inceleyip bilinçli olarak sözleşmeyi imzalanması halinde elektrik faturalarının içinde bulunan yaklaşık yüzde 30 oranındaki dağıtım bedeli üzerinden kendilerine bir iskonto yapılmasını sağlayabileceklerini anlattı. AA