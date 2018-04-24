Türkiye'de elektrik abonesi Avrupa'ya göre 10 kat hızlı büyüyor

25-26 Nisan'da yapılacak 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) komitesinden yazılı açıklama geldi.

Türkiye'de kişi başına düşen elektrik tüketiminin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin yarısı kadar olması Türkiye'deki elektrik talebinin artacağı anlamına geliyor.

Akıllı şebekeler, elektrik tüketimin yüksek olduğu ülke ve bölgelerde büyük önem taşıyor.

ICSG 2018'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen EnerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, İsveç'i örnek göstererek, tüm abonelerin akıllı sayaçlara geçtiğini söyledi.

İsveç’te yıllık kişi başı 40 bin kilovatsaat elektrik tüketimi olduğu için fiyatlar günlük hatta saatlik takip edilebiliyor. Bu da faturalarda indirimi beraberinde getiriyor. Pınar, bu rakamın Türkiye'de 2 bin 500 kilovatsaat seviyesinde bulunduğunu vurguladı.

"Türkiye, akıllı şebekeler konusunda doğru bir yol izliyor. Bence doğru zamanda başladık. Avrupa'da bu konularda standardizasyon yeni başladığı için aramızda belli bir senkronizasyon oluştu. Çok da uzak değiliz. Şebeke konusunda alacağımız yol var ama çözümler olarak geride değiliz. Akıllı şebekelere yönelik talebin en önemli sebeplerinden biri verimlilik. Bir diğer önemli ayağı ise bunu kim için yaptığımız. Beklentiler yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin gençler, internet erişimleri her zaman olsun istiyor. Sadece şebekenin akıllı olmasını değil, her şeyin bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu akıllı bir sistem istiyorlar. Türkiye'deki elektrik müşterisi sayısı Avrupa'ya kıyasla 10 kat daha hızlı büyüyor. Karşımızda mutlu olmak isteyen bir gençlik var, o yüzden elektrik şebekesi artık bu genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek."

Pınar'a göre enerji tasarrufu küçük yaştan itibaren öğrenilmesi gereken bir konu. EnerjiSA, bu nedenle faaliyet gösterdiği illerde ilkokul çağındaki 250 binden fazla öğrenciye, “Enerjimi Koruyorum Projesi” kapsamında eğitim verdi.

Kaynak: AA