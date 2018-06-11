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Elazığ'da yerin 800 metre derinliğinde jeotermal su çıktı

Elazığ Karakoçan'dan çıkan jeotermal su, 43 dereceyle Türkiye'nin en kaliteli suları arasında. Hem kaplıca turizmini geliştirecek hem de organize seracılığa kapı aralayacak.

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Elazığda yerin 800 metre derinliğinde jeotermal su çıktı

Jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye, termal su denildiğinde adeta bir cennet. Dünya sıralamasında 7. sırada ama şimdilerde zirveye oynuyor. 

Elazığ'a ziyaretçiler akın ediyor

Elazığ'ın en büyük ilçelerinden Karakoçan, yurdun termal sudan en bereketli yerlerinden biri.

Golan Kaplıcaları ile meşhur bölge, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kaplıcasıyla, romatizmadan cilt hastalıklarına kadar binbir derde deva oluyor.

800 metre derinlikten çıktı

Son dönemde çalışmalar hız kızanınca ilçede yeni bir kaynak bulundu. Şubat'ta ilk kazma vuruldu ve 800 metre derinlikte sondaj çalışmaları başladı.

Hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar, geçtiğimiz günlerde sonuç verdi. O sonucu da Vali Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından duyurdu.


Türkiye'nin en kaliteli sularından

Bu jeotermal suyun diğerlerine göre bir farkı var; 43 dereceyle Türkiye'nin en kaliteli termal suları arasında.

Bölgeden su çıkarılınca 5 yıldızlı bir termal otel için çalışmalar da başladı. Otel tamamlandığında ilçe turizm ve şifa merkezi haline gelecek.

Girişimcilere iş kapısı olacak

Ayrıca jeotermal su, girişimcilere organize seracılığı da teşvik ediyor. Suyun sıcaklığıyla yaz-kış yetişen sebzeler birçok noktaya ulaşacak.

Projeler tamamlandığında hem ilçenin kaderi değişecek hem de ilçede yaşayanların.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: karakoçan, jeotermal su, Elazığ
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