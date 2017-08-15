Ekonomistler iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, mayıs dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede mayıs ayında işsizlik oranının yüzde 10,2 ile gerilemeye devam ederken, tarım dışı işsizlik oranının da yüzde 12,2 seviyesine indiğini belirtti.

Türkiye genelinde işsiz sayısının Nisan-Haziran 2017 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 401 bin kişi artarken, işsizlik oranının ise geçen yılın aynı ayından 0,8 puan yüksek gerçekleştiğine dikkati çeken Bürümcekçi, tarım dışı işsizlik oranının ise geçen yılın 0,9 puan üzerinde oluştuğunu ifade etti.

Bürümcekçi, "İç talebin seyri açısından önemli bir gösterge olarak izlediğimiz istihdamın yıllık artış hızının yüzde 2,2 ve tarım dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 2,6 ile önceki aya göre yükseldiğini görmekteyiz." dedi.

"Ilımlı istihdam artışları devam edebilecek"

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali de mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, mayıs döneminde işsizlik oranının yüzde 11,3'te, tarım dışı işsizlik oranının ise yüzde 13,4'te değişmeyerek aynı kaldığını belirtti.

Kırali, "Önümüzdeki dönemde ılımlı istihdam artışlarının devam edebilecek olsa da işsizlik oranındaki iyileşmenin sınırlı kalabileceğini öngörüyoruz." dedi.

"İşsizlik oranı tek haneye gelecek"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da 2017 yılına yüzde 13'le başlayan Türkiye işsizlik oranının teşvikler ve alınan önlemlerle son 5 aylık süreçte 2,8 puan gerilediğini söyledi.

Eda Karadağ, istihdam konusunda alınan destekleyici önlemlerin aralık ayına kadar devam edeceğini ve bu nedenle, yıl sonuna doğru işsizlik oranının tek haneye gerilebileceğini ifade etti.