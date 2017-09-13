Ekonomistler faiz değişikliği beklemiyor

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde değişiklik beklemiyor.

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, PPK kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasını beklediklerini ancak sıkı duruşun da korunacağını öngördüklerini söyledi.

Burada önemli faktörün enflasyon beklentileri olacağına işaret eden Yılmaz, enflasyon beklentilerinin önceki gün açıklanan TCMB beklenti anketinde sabit kaldığını anımsattı.

Yılmaz, "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri çok önemli. Enflasyon beklentilerinin sabit kalması, Merkez Bankası politikalarının toplumda karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu beklentiler düşüşe geçene kadar Merkez Bankası sıkı duruşunu koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Tüm faizlerin sabit tutması yüksek olasılık"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de Merkez Bankası'nın önceki toplantıda hiçbir faizde değişikliğe gitmediğini hatırlatarak, manşet enflasyonun yıllık artışının temmuzda yüzde 9,8 seviyesine doğru yavaşlamasına karşın bankanın, aradan geçen sürede ortalama fonlama maliyetinde bir değişikliğe yönelmediğini söyledi.

Manşet enflasyonun yüzde 10,7 ve çekirdek enflasyonun 10,2'ye yükseldiğini gösteren ağustos verisinden sonra Merkez Bankası'nın bu duruşunun değişmeyeceğini ifade eden Bürümcekçi, yarınki PPK toplantısında Merkez Bankası'nın, tüm faizleri sabit tutmasının çok yüksek olasılık olduğu kaydetti.

Bürümcekçi, gelecek dönemde enflasyondaki olumsuz eğilimin enflasyon beklentilerini yeniden kötüleştirmeye başlaması ve kur sepeti bazında döviz kurlarında önemli bir gerileme gözlenmemesi halinde TCMB'nin, duruşunu bir miktar daha sıkılaştırması gerekeceğini söyledi.

"TCMB mevcut duruşunu koruyacak"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise TCMB'nin, son dönemdeki tutarlı ve kararlı sıkı duruşuyla piyasaların gözünde ciddi kredibilite kazandığını, bu çerçevede enflasyon görünümünün iyileşmek bir yana daha da kötüleşiyor olması ve iktisadi faaliyetin de gücünü koruması sonucunda TCMB'nin mevcut duruşunu koruyacağını belirtti.

Kanlı, Merkez Bankası'nın, yakın dönemde gerek politika faizlerinde gerekse likidite duruşunda bir değişikliğe gitmeyeceğini ancak aralık ayında başlayarak enflasyonun baz etkileriyle düşmesi halinde önce ağırlıklı ortalama maliyetini kademeli bir biçimde ve piyasanın vereceği tepkiyi de dikkate alarak indirmesini beklediğini, ardından da faiz koridorunun geç likidite penceresini kullanımdan kaldıracak biçimde yeniden düzenleneceğini söyledi.