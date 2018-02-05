Ekonomistler enflasyon verisini değerlendirdi

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,02 artışla yüzde 1,28 artış yönündeki piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini kaydetti.

Bürümcekçi, "Geçen yıl ocakta yüzde 2,46 artış olurken, 2003 yılı bazlı endeksin ocak ayları tarihsel ortalaması ise yüzde 1,13 artışla bu yıl için lehte baz etkisi olduğuna işaret ediyordu. Enflasyonun geçen yıla göre düşük gelmesinde ise gıda fiyatlarının bu yıl sınırlı artmasının etkisi belirgin oldu. Gıda ve enerji dışı diğer gruplarda ise fiyat artışlarının devam ettiği izlendi." ifadelerini kullandı.

Enerji grubunda artışın yüzde 2,4 ile geçen yılın altında gerçekleştiğini kaydeden Bürümcekçi, mobilya ve ev aletleri ile kurlara hassas olan diğer gruplarda fiyat artışlarının devam etmesinin ise düşüşü sınırladığını söyledi.

"Manşet enflasyon nisan sonuna kadar gerileyecek"

Haluk Bürümcekçi, gelecek dönemin seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini ancak enflasyonun seyri açısından döviz kurlarının daha önemli belirleyici olmaya devam edeceğini düşündüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayı ortalamasında kur sepeti bazında yüzde 0,4 civarı gerileme olması ve son durum itibarıyla bir yıllık dönemde değer kaybının yüzde 8 düzeyine yavaşlaması, kurlardan fiyatlara geçiş riskinin azalmaya başladığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, manşet enflasyonda baz etkisi nisan sonuna kadar olan dönemde lehte olacaktır. Söz konusu dönemde 2017 yılı aylık gerçekleşmelerinin uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde olması potansiyel olarak ocak sonuna göre 1 puan daha düşüş imkanı vermektedir. Ancak bu potansiyelin ne ölçüde realize olacağı büyük ölçüde kurlar ve gıda fiyatlarının seyrine bağlı olacaktır."

"Kalıcı tek hane için biraz daha zaman var"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da , çekirdek enflasyonda yıllık bazda sınırlı düşüş yaşansa da bunun olumlu olduğuna işaret ederek, "Ancak manşet enflasyonda yıllık orandaki düşüş önümüzdeki dönemde ivme kaybedecek. Kalıcı tek hane için biraz daha zaman var. Son dönemde artan normalleşme baskısının seyri de özellikle kur etkisi açısından belirleyici olacak." diye konuştu.

"Yıl sonu tahminimiz yüzde 10 seviyesinde"

İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise, çekirdek enflasyonda henüz bir düzeltme olmadığını ve yıllık çekirdek enflasyonun manşet enflasyonun üzerinde kalmaya devam ettiğini, burada kur geçişkenliğinin gecikmeli etkisi ve iç talepteki güçlü seyrin etkisinin görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Beklentilerin altında gelen enflasyon sonrasında kur ve tahvil piyasasında olumlu bir tepki olsa da çekirdek göstergelerde görünümün halen olumsuz olması, piyasa tepkisinin kısa soluklu ve sınırlı olmasına neden olacaktır. İç talepteki güçlü seyrin devam etmesi ve son dönemde yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle artan kuraklık riski ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yılın kalanında enflasyonun çift hanede seyretmesini bekliyoruz. Yıl sonu tahminimiz yüzde 10 seviyesinde."

Kaynak: AA