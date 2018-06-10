Ekonomistler 1. çeyrekte yüzde 7 büyüme bekliyor

Türkiye'nin 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Haziran'da açıklanacak.

19 ekonomist, GSYH 1. çeyrek büyümesinin yüzde 6,9 olmasını beklerken, 2018 yıl sonu büyüme beklentisini ise yüzde 4,7 olarak hesapladı.

Şekerbank Başekomisti Elif Girgin, Türkiye ekonomisinin 2017'yi yüzde 7,4'lük büyümeyle, 2013 yılından bu yana görülen en güçlü performansıyla tamamladığını belirterek, "Bu performansta sektörel teşvikler, 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sağlanan destekleyici kredi politikaları ve çeşitli vergi indirimlerinin katkısı gözardı edilemez" dedi.

"Kamunun yatırım ve tüketim harcamaları büyümedeki ivme kaybını sınırladı"

Odea Bank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Müdürü Şakir Turan ise, 2018 ilk çeyrekte GSYH'nin bir önceki döneme göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 7,4 büyüdüğünü tahmin ettiklerini belirterek, "Bu dönemde net dış talep büyümeyi sınırlayıcı bir faktör olsa da iç talep bileşenlerinin etkisiyle Türkiye ekonomisinin güçlü bir büyüme kaydettiğini öngörüyoruz. Bu çerçevede özel sektör tüketim ve yatırım harcamalarının yanında kamunun harcamalarının geride kalan dönemde büyümeye belirgin katkı yapmış olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Turan, yılın ikinci yarısında seçim sonrasında öngörülebilirliğin artması ve dış talepten gelecek pozitif katkıyla büyümenin yıl genelinde yüzde 5-5,5 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

"İnşaat yatırımlarının büyümeye katkısı yüksek olacak"

QNB Finansbank Ekonomistti Deniz Çiçek de, 2018 ilk çeyrek büyümesinin yıllık bazda yüzde 7,2 olmasını tahmin ettiklerini kaydederek, "Geçen yılın aynı çeyreğiyle iş günü farkı olmadığından, takvim etkisinden arındırılmış büyümenin manşet orana yakın olmasını bekliyoruz" dedi.

"Yıl genelinde yüzde 4,5-5 bandında büyüme bekliyoruz"

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, büyüme görünümünün başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergelerdeki güçlü seyir ve ihracatın büyümeye artan katkısı çerçevesinde iç talepten beslenebileceğini belirterek, "Ekonomiye verilen büyük desteklerle iç tüketim kanalından büyüme desteklenmek istenmektedir. Kamu yatırımlarında da hızlı bir şekilde artış devam etmektedir" dedi.

Büyüme verisinde beklentilerinin ilk çeyrekte yüzde 6,5 seviyesinde olduğunu bildiren Erkan, yılın genelinde ise yüzde 4,5-5 patikasında büyüme olmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA