Ekonominin sağlamlığı 15 Temmuz'da kanıtlandı

ASO Başkanı Özdebir, "Türkiye ekonomisinin dinamiklerinin sağlamlığı 15 Temmuz sonrasında bir kez daha test edilmiştir. Ekonomik aktörler bu süreçte başarılı bir sınav vermiştir." dedi.



İş dünyası, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin sağlamlığının kanıtlandığını belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı açıklamada, Türk halkının bir grup hainin gerçekleştirdiği darbe girişimini etkisiz hale getiren kahramanlığının tarihe geçtiğini söyledi.

Darbe girişiminde başarılı olamayanların Türkiye'yi ekonomik bir kıskaca almaya çalıştıklarını ancak bu beklentilerinin kursaklarında kaldığını belirten Özdebir, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin notunu acele bir kararla aşağı çektiklerini hatırlattı.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlara rağmen Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyüdüğüne dikkati çeken Özdebir, şöyle devam etti:

"Geçen sene ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlar ve tezgahlar düşünüldüğünde bu oran, rakamsal değerinin ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Uluslararası finans kuruluşları dahi ekonomik olarak Türkiye'nin bu süreçten hızlı bir şekilde çıkmasını takdir etmek zorunda kalmışlardır. 2016'nın son çeyreğindeki yüzde 3,5'lik büyüme de 3. çeyrekteki daralmadan sonra Türkiye'nin nasıl hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdiğinin en net göstergesidir."

Özdebir, ekonomide yaşanan hızlı yükselişte ekonomi yönetimi ve bu alandaki tüm aktörlerin tek yürek olmasının büyük etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

"Ekonomide kalıcı hasar oluşmadı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Türk milletinin 15 Temmuz gecesi güçlü ve büyük Türkiye hedefine ve çocuklarının geleceğine sahip çıktığını söyledi.

Çanakkale'yi 1915 yılında geçilmez yapan ruhun 15 Temmuz'da tekrar ortaya konulduğunu vurgulayan Baran, "Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Milletimiz, FETÖ'nün hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, Çanakkale ruhunun ölmediğini, bilakis vatan söz konusu olduğunda bu milletin her ferdinin tıpkı Çanakkale'deki olduğu gibi tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceğini tüm dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, süreç doğru yönetildiği için 15 Temmuz darbe girişiminin ülke ekonomisinde kalıcı bir hasara yol açmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, darbe girişiminden sonra hızla normalleşti. 16 Temmuz sabahı tüm kamu kurumları, bankalar, özel sektör işinin başındaydı. Türkiye ekonomisinin dalgalanmalara, krizlere, darbelere karşı dayanıklı olduğu bir kez daha görülmüş oldu."

Ankaralı iş adamları olarak yatırım ve üretimi artırıp ek istihdam sağlayarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Baran, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde ekonomik cephenin neferleri olduklarını söyledi.

"Türkiye'nin önü açıldı"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Ali Tekin Çelik de darbe girişimi başarılı olsaydı iş ve finans çevrelerinde yaşanacak tedirginliğin Türkiye'yi ekonomik açıdan açmaza sürükleyeceğini dile getirdi.

İş dünyasının temsilcileri olarak demokrasinin standartlarının yükselmesini önemsediklerini ifade eden Çelik, "Zira ekonomimizin güçlenmesi ancak sivil bir idare, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Çelik, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ekonominin kısa süreli daralma yaşamasına karşın kaos ortamının bertaraf edilmesiyle iş dünyasının motivasyonunun arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Üretim, ihracat, istihdamla ilgili teşviklerin de devreye sokulmasıyla bu yıl yüksek büyüme oranlarına ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada ekonomideki krizin atlatılmasında da önemli aşamalar kaydedildi, ülkemizin önü açıldı. Hepsinden önemlisi, birlik ve beraberliğimizi korumaya devam ediyoruz ki bunun değeri ölçülemez."