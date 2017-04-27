  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artarak 96'dan 99,5'e yükseldi.

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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artarak 96'dan 99,5'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artışla 96 değerinden 99,5'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 artarak 67,8'den 71,3'e çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi söz konusu ayda marta göre yüzde 3 artarak 96,9'dan 99,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 4,1 artarak 97,7'den 101,6'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 106,5'ten 106,3'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,2'lik azalışla 85,8'den 85,7'ye geriledi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının reel kesim güven endeksini 2007 Ocak-2017 Mart dönemi için bu ay revize etmesi nedeniyle aynı dönem için ekonomik güven endeksinde de revizyona gidildi.

Etiketler: Ekonomik güven endeksi, TÜİK, nişan
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