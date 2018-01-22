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Buradasınız : » » Ekonomide "Zeytin Dalı" etkisi

Ekonomide "Zeytin Dalı" etkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerini temizleme amacıyla Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, ekonomiyi nasıl etkiledi? İşte yanıtları...

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Ekonomide &quot;Zeytin Dalı&quot; etkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e harekat başlattı, gözler hemen para piyasalarına çevrildi. Ancak harekat ekonomiye etki etmedi. Dolar, Euro aynı seviyede, Borsa İstanbul yükselişte. 

Analistlere göre en çok da Genelkurmay'dan gelen sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterileceği mesajı olumlu karşılandı.

Bu bilgilendirme sonrası dünyadan gelen tepkiler sınırlı ve yapıcı olunca piyasalar pozitif etkilendi.

Hükümet ekonomiye etkisini öngörmüştü

Zeytin Dalı Harekatı'nın bütçeye ve ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, yatırımcının rahat olmasını istedi. Şimşek, "Bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon" diye konuştu. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur

Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenmez

Pazar günü Çanakkale'de inşaat çalışmaları devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inceleme yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım ise, Türkiye ekonomisinin Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmeyeceğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Afrin operasyonu dediğiniz, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon. Terörle mücadele, Hakkari'de, Şırnak'ta orada burada, dağlara, vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçeklisinden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alışveriş merkezlerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere hayat normal akışıyla devam ediyor."

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan olumsuz etkilenmez

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, suriye, ekonomi, Afrin operasyonu, afrin
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