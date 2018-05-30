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Ekonomide yeniden dengeleme süreci başladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra temaslarının verimli geçtiğini söyleyerek, yatırımcının ilgisinin büyük olduğundan bahsetti.

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Ekonomide yeniden dengeleme süreci başladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi.

Şimşek, Twitter hesabından Londra temaslarının verimli geçtiğini açıkladı, finans dünyasına verilen mesajları sıraladı.

"Politika setimizi güçlendirdik. Yatırımcının ilgisi büyük. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

"Küresel Bağlamda OECD: Genel Sekreter'in Stratejik Eğilimleri" konulu oturumda ana konuşmacı olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mehmet Şimşek, londra
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