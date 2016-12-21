Ekonomide 2016 böyle geçti

Türkiye ekonomisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, terör olayları, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle zor bir yılı geride bıraktı. Türkiye, bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen çok sayıda dev projeyi de hayata geçirdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet ile kurullardaki görev dağılımı yeniden belirlenirken Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulunu (EKK) doğrudan kendisine bağladı.

Gelişmeler nedeniyle yeni tedbirler alındı

FETÖ'nün darbe girişimi, terör olayları ve küresel gelişmelerin olumsuz etkileri hükümeti yeni tedbirler almaya yöneltti.

Başbakan Yıldırım, yıl genelinde reel sektör, ihracatçı, KOBİ ve iş gücü piyasasının rahatlatılmasına yönelik reform niteliğinde birçok tedbir açıkladı. "Ekonomik Müjdeler Paketi", "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ Cazi̇be Merkezleri̇ Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi̇", "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" kararları ve "Süper Teşvik" uygulamasıyla birçok sektörün önünün açılması hedeflendi.

Doların rekorlar yılı

Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırması beklentisi ve küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen dolar kuru, ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesiyle art arda rekorlar kırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların ateşini düşürmeye yönelik çeşitli kararlar alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk lirasına destek çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın çağrısı üzerine kamu ve özel sektör harekete geçti, dolar hesapları Türk lirasına dönüştürüldü. Kamu ihalelerinin Türk lirasıyla yapılması kararı alınırken, vatandaşlar da ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirerek kampanyaya destek verdi.

Kamu alacakları yapılandırıldı

Devlet ve vatandaşın "barışması" olarak da yorumlanan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığınca 77,6 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumunca 34,3 milyar lira olmak üzere, 111,9 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Avrupa ve Anadolu yakaları 5'inci kez birleşti

Bu yıl hayata geçirilen ulaştırma projeleriyle Avrupa ve Anadolu yakaları 5'inci kez birleşti. Dünyanın en genişi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi. Deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli, Marmaray'ın ardından açıldı. İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı.

İletişimde 4,5G dönemi başladı

Türkiye'de 74,5 milyonu bulan mobil abone sayısı bu yıl yeni bir teknolojiyle tanıştı. Türkiye, dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına geçiş yaptı.

GÖKTÜRK-1 uydusu uzaya fırlatıldı.

TİB kapatıldı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesaplarının bloke edilmesine karar verildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldı.

Büyüme serisi kesintiye uğradı

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 daraldı. Böylece ülke ekonomisinde 27 çeyrektir süren büyüme serisi kesintiye uğramış oldu.

Ekonomi dünyasının önemli kayıpları

Bu yıl ekonomi dünyası bazı önemli kayıplar da yaşadı. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli şirketlerinden olan Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yaşamını yitirdi.