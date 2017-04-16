Ekonomi dünyası halkoylaması sonuçlarını değerlendirdi



İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamayla referandum sonrası değerlendirmelerde bulundu. Türk milletinin yanılmaz sağduyusu ve şaşmaz öngörüsüyle, ülke olarak bir kritik dönemecin daha başarıyla geride bırakıldığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz Türkiye'nin aydınlık geleceği için 'evet' demiştir. Aziz milletimiz, Türkiye'yi karışıklık ve yok oluşun içine çekmeye çalışan küresel siyasetin zalim, azgın ve kibirli temsilcileri ve yerli iş birlikçilerine bu sonuçla en büyük dersi vermiştir. Türk iş dünyası olarak inanıyoruz ki, referandumda ortaya çıkan bu sonuç, küresel oyuncu olmaktan çıkarıldıktan tam 100 yıl sonra, Türkiye'yi yeniden büyük devletler arasına sokmuştur. Siyaseten güçlü Türkiye, ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye'dir.

Yönetimde çok başlılığın sona erdiği, halkın tercihiyle iktidara gelenlerin muktedir olduğu ve yine halkın oylarıyla gittiği bir sistemi hukuken de yürürlüğe sokmuş bulunuyoruz. Bu sistem, ülkemizin üretim gücünü de ateşleyecek ve teşvik edecektir. Kendine güveni artan, gelecek kaygısı olmayan iş dünyası, yatırımlarını artıracaktır. İşsizlikten enflasyona, yatırımlardan sosyal adaletin tam olarak sağlanmasına kadar birçok alanda son 15 yılda ortaya konulan gelişmeler, artık yeni bir seviyeye evrilecektir. Türk iş dünyası olarak, artık üretime odaklanılan, ticari ve ekonomik gelişmenin temel öncelik olarak gündemimize taşındığı bir sürecin kapısının aralandığını görüyoruz."

Tanzimattan bu yana en büyük amaç olan müreffeh ve büyük Türkiye hedefine, her zamankinden daha yakın olunduğunu kaydeden Kopuz, "Türk Milleti, referandumda verdiği 'evet'le, son 15 yıla damgasını vuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini de bir kez daha teyit ederek, onu sistemin başına yerleştirmiştir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiden ticarete, siyasetten kültüre kadar her alanda yeni bir dönemin ve atılımın başlayacağına yürekten inanıyorum. 17 Nisan'ın tüm Türkiye'nin siyasal çekişmelerden sıyrıldığı, seksen milyonun dostluk ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara hep beraber yürüdüğü bir gün olacağına inancım tamdır. Referandum sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında AB üyeliği hedefi önemli bir çıpa işlevi görmekte"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) da yaptığı yazılı açıklama ile referandum sürecinin tamamlanmasıyla artık özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma zamanının geldiği değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik ve yapısal reformların sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"11'inci 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın bu reformları kapsayacağı beklentisi içerisindeyiz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında AB üyeliği hedefi önemli bir çıpa işlevi görmektedir. AB'ye uyum reformlarını sadece üyelik süreci için değil Türk halkının özlenen özgürlükçü demokrasiyi hak ettiğine inandığımız için destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece içeride değil, dışarıda da uzlaşma kültürü ve diplomasi dilinin ağırlık kazanması için siyasi partilerimiz başta olmak üzere iş dünyası örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kanaat önderleri ve toplum kesimlerinin ortak bir gelecek paydasında birleşmesi gücümüze güç katacaktır.

Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi kültürüne ihtiyacımız vardır. Gelişmiş demokrasilerin birleştirici unsuru ise kapsayıcı ve bütünleştirici bir anayasadır. 21'inci yüzyılda Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni anayasanın, özgürlüklerin önünü açacak, toplumu birleştirecek şekilde, ortak akıl ve uzlaşıyla hazırlanması önemlidir. Ülkemiz, 21'inci yüzyılın dünyasına yakışır yeni ve sivil bir anayasayı hak etmektedir. 80 milyon olarak enerjimizi, geleceğimizi ilgilendiren konulara odaklamalı ve var gücümüzle ülkemizin kalkınması için seferber olmalıyız."

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden (ASKON) yapılan yazılı açıklamada ise, zor bir dönemde milletin önüne gelen hükümet sistemi değişiklik teklifinin millet tarafından değerlendirildiği belirtilerek, "Millet yine diyalog, iletişim ve empatiyi önemsediğini ifade etmiştir. Değişimin her zaman zor olduğu bir gerçektir. Şimdi de zor olmaktadır. Ancak sayısal olarak konunun teknik kısmı çözülmüştür. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Hiç şüphesiz siyasal anlamı konusunda düşünülmeye, yeni politikalar üretmeye gerek olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin detaylarını ve avantajlarını 2019 seçimine kadar millete çok iyi kavratmaya devam etmek gerekecektir. Ama yeni sistemin milletimize fayda vereceği tartışmasız bir gerçektir." ifadeleri yer aldı.

'Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır." ifadelerini kullandı.

Çağlar yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. Çağlar, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır. Bekleyen reformlar için marşa basma fırsatı kapıda. Bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcı rahat nefes aldı. Yatırımcı artık politik tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı istemiyor. Yatırımcı Türkiye'nin uzun süredir beklenen reformlara odaklanmasını istiyor. Halkın iradesine dayalı ekonominin ilk harcı, 'evet'le başlayacak reformlar olsun."