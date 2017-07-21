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Buradasınız : » » Ekonomi Bakanlığından Güneydoğu'ya çıkarma

Ekonomi Bakanlığından Güneydoğu'ya çıkarma

Bakanlığın 150 bürokratı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ihracatçılara devlet teşvikleri ve desteklerinde bilinmeyenler ve yeni uygulamaları anlatacak.

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Ekonomi Bakanlığından Güneydoğuya çıkarma

Ekonomi Bakanlığı bürokratları, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) ev sahipliğinde devlet teşvikleri ve desteklerinde bilinmeyenler ve yeni uygulamaları anlatmak üzere Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki ihracatçı firmaları ziyaret edecek.

GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık uzmanlarının 28-29 Temmuz tarihlerinde, GAİB koordinasyonunda bölgedeki illerde faaliyet gösteren ihracatçı firmaları ziyaret ederek, devlet teşviklerini ve desteklerini anlatacağını bildirdi.

Uygulamaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Devlet teşvikleri ve desteklerinde bilinmeyenler ve yeni uygulamalar hakkında yetkililer, bizzat ihracatçı firmalarımızı ziyaret ederek ilk ağızdan bilgilendirme yapacak. Konuyla ilgili genel müdürler dahil uzmanlardan oluşan 150 kişilik kafile, 28-29 Temmuz'da Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde bulunan üyelerimize yönelik ziyaretler gerçekleştirecek, uygulanmakta olan destek araçları ve teşvik uygulamalarının yanı sıra son zamanlarda uygulamaya konulan değişikliklerle ilgili bilgiler verecek."

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı, güneydoğu
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