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Ekonomi Bakanlığından damping soruşturması

Çin menşeli "sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik" ithalatına ilişkin damping soruşturması açıldı.

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Ekonomi Bakanlığından damping soruşturması

Ekonomi Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ tarafından yapılan başvuru üzerine Çin menşeli "sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çeliğe (kalın levha)" yönelik damping soruşturması başlatıldı.

Öte yandan Çin menşeli "menteşeler, sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya, mobilyalar için olanlar" başlığı altındaki ürünlere yönelik damping soruşturması tamamlanarak kilogram başına 0,75 ile 1,64 dolar arasında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı. AA

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı, damping soruşturması, sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik, çin
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