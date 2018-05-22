Ekonomi Bakanlığı bürokratları 1 yılda 2 bin 100 firmayı ziyaret etti

Ekonomi Bakanlığı bürokratlarının, desteklerin doğrudan firma temsilcilerine anlatılması ve sorunlara çözüm önerisi getirilmesi amacıyla firma temsilcilerine ziyaretleri, birinci yılını doldurdu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ziyaretlerin, müsteşar yardımcısı, genel müdür veya genel müdür yardımcısı önderliğinde en az 5 kişiden oluşan bir ekiple yapıldığını anlattı.

Firma tesislerinin ziyaret edilmesinin yanı sıra illerin ticaret ve sanayi odalarında Bakanlığın destek ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini de belirten Zeybekci, "Ziyaret edilen 2 bin 100 firmaya, bu bilgilendirme toplantılarına iştirak ederek iletişim kurduğumuz firmalarımızı da dahil edersek Bakanlık olarak yaklaşık 3 bin 500 firmamızla birebir temasta bulunduk” dedi.

"25 bin 888 kilometre yol kat edildi"

Zeybekci, bugüne kadar bir defada ortalama 4 il olmak üzere 20 ayrı seferde gerçekleştirilen il ziyaretlerinde, toplam 1125 bakanlık personelinin görev yaptığını ve sadece firma ziyaretlerine 1458 saat ayrıldığını belirtti.

Bu kapsamda karayoluyla ulaşım sağlanan iller için bugüne kadar toplam 25 bin 888 kilometre yol kat edildiğini ve bu mesafe için yaklaşık 276 saat zaman sarf edildiğine dikkat çeken Zeybekci, havayoluyla ulaşılan iller için ise bu sürenin 81 saat olduğunu ifade etti.

Firma temsilcilerinin yatırım, üretim, istihdam veya ihracat süreçleriyle ilgili iş ve işlemlerinde 'muhatap bulamıyoruz, doğru bilgiye erişemiyoruz, sorunumuzu çözemiyoruz' şeklindeki ön yargılarının ziyaretlerle yıkıldığının altını çizen Zeybekci şu açıklamaları yaptı:

"Firma temsilcilerimiz, Bakanlığımızla ilgili sorunlara ziyaret esnasında çözüm bulunabildiğini, Bakanlığımızın görev alanı dışında kalan sorunlarını ise ilgili kurumlara iletilmek suretiyle çözüme kavuşturulabildiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktarıyorlar. Ziyaretler neticesinde firmalarımız Bakanlığımız tarafından sağlanan yatırım ve ihracata yönelik devlet destekleri ve faaliyetleri hakkında en doğru şekilde bilgi sahibi oluyorlar."

Zeybekci, bu uygulama sayesinde bürokratların da şirketlerin yaşadıkları sorun ve zorlukları sadece masa başından takip etmek yerine yerinde inceleme ve müdahale etme fırsatı bulduğunu, bunun her iki taraf için kazanım olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA