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Ekonomi Bakanlığı, 1 ayda 741 yatırım teşvik belgesi verdi

Ekonomi Bakanlığı tarafından haziran ayında 741 yatırım teşvik belgesi verildi.

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Ekonomi Bakanlığı, 1 ayda 741 yatırım teşvik belgesi verdi

Ekonomi Bakanlığı tarafından haziran ayında 741 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziran ayında 741 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 8 milyar 965 milyon 133 bin 637 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımlarla 16 bin 998 kişinin istihdamı planlanıyor.

Bu dönemde sabit yatırım tutarı 280 milyon 142 bin 742 lira olan ve bin 154 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı, resmi gazete, yatırım teşvik belgesi, istihdam
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