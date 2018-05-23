Ekonomi Bakanı Zeybekci'den döviz açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Twitter hesabı üzerinden dövizdeki artışı değerlendirdi.

Zeybekci, “Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz, kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır” dedi.

“En doğru hamle en doğru zamanda yapılacak”

İlgili kurumların, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin heba edilmemesi amacıyla döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip olduğunu söyledi.

Zeybekci, “Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır” dedi.

Hükümetin her zaman serbest piyasa ekonomisini esas aldığını ve bu anlayışla devam edeceğini belirten Zeybekci, “Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber