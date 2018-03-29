  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.001
    EURO 4.935
  • BIST 114249.89
    ALTIN 170.421
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye yüzde 7,4'lik büyümeyle G-20’de lider

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye yüzde 7,4'lik büyümeyle G-20’de lider

Türkiye ekonomisinin 2017 yılı büyüme verilerini değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ekonomisi 2017’de yüzde 7,4 büyümüş ve G-20’de lider olmuştur" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye yüzde 7,4lik büyümeyle G-20de lider

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2017 büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017'de yüzde 7,4 arttı.

Büyüme rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ekonomisi 2017’de %7,4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin %85’ini oluşturan G-20’de lider olmuştur" dedi.

Bakan Zeybekci, olumsuz söylemlere rağmen ekonomiye sonuna kadar güvendiklerini belirterek, "İhracatı-yatırımları artıracak teşvikler verdik, durmak bilmeden çalıştık ve bu muhteşem başarıyı yakaladık" mesajı verdi.

 

Etiketler: nihat zeybekçi, ekonomi, büyüme rakamları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER