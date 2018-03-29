Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye yüzde 7,4'lik büyümeyle G-20’de lider

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2017 büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017'de yüzde 7,4 arttı.

Büyüme rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ekonomisi 2017’de %7,4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin %85’ini oluşturan G-20’de lider olmuştur" dedi.

Bakan Zeybekci, olumsuz söylemlere rağmen ekonomiye sonuna kadar güvendiklerini belirterek, "İhracatı-yatırımları artıracak teşvikler verdik, durmak bilmeden çalıştık ve bu muhteşem başarıyı yakaladık" mesajı verdi.