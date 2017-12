Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye kural konulan değil, kural koyan ülke olmaya devam edecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsmet İnönü Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Süleymanpaşa 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Divan kurulunun seçiminin ardından kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı katılımcılara izletildi.

Bakan Zeybekci, kongrede yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan gelişmelere değindi.

Türkiye üzerine oynanan oyunların son derece basit ve net olduğunu belirten Zeybekci, geçmiş dönemdeki durumlardan örnek vererek, Türkiye'nin çok mesafe katettiğini söyledi.

"Bu tiyatro, bu millet tarafından not edildi"

Bakan Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminin, Taksim gezi olayları ile başlayan, devam eden, Türkiye'nin işgal girişimi olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu millet, dünya demokrasi tarihine geçecek bir sivil Türk demokrasi devrimi yazdı. Altın harflerle yazdı, 250 şehide rağmen. Olmadı; millet var, millet. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir millet var. Tarihi boyunca hiç diz çözmemiş, asla 'aman' dememiş, asla teslim olmamış ve esir edilmemiş aziz bir Türk milleti vardı karşılarında. Bunu anlamadılar, bunu göremediler. Bunu göremediler çünkü bu milletin ferdi değillerdi. Bütün bunlar yine olmadı, yine tutmadı. Geçen gün Cumhurbaşkanımız söyledi; 'müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış.' Aynı hikaye, aynı defterler, aynı söylemler... 17-25 Aralık'taki hikayenin aynısı. Hikaye aynı, aktörlerin bazılarının isimleri değişti. Corclar, Maykıllar eklendi, bilmem neler eklendi. Gitti orada bir tiyatro, komedi. Kendilerinin yazdıkları, kendilerinin oynadıkları... Hedef Türkiye. Hedef Türkiye'nin dimdik duran çelik gibi ekonomisi, siyaseti, hükümeti, yönetimi, Cumhurbaşkanı. İçerideki işbirlikçisi de malum.

Bu senaryo ile hiçbir yere varamazsınız. Allah aşkına neydi konu ABD'deki? İran ambargosu değil miydi? İran'a yaptırımlar değil miydi? İran'a ambargo ve yaptırımların delinmesinin tarafı kimdir? İran'dır. Orada yasaklanan malların ticaretinin yapılıp yapılmaması meselesidir, öyle mi? Mahkemede o her şeyi öğrettikleri, ezberlettikleri, bir de kendisi de itiraf ediyor, 'Mahkemede daha fazla mahkum olmamak için, hapiste kalmamak için geldim, burada işbirliği yapıyorum.' diyor... Şahit haline dönen adamın, ağzından bir kere bile İran çıktı mı? Ne diyor? 'Türkiye'de şununla görüştüm, bununla görüştüm, Türkiye'de şuna verdim, bilmem neyle şu şekilde görüştüm.' Bununla ilgili bir sürü saçma sapan iftiralar ve tiyatrolar. Her kim ki bu topraklarda benim ülkemde yetimin hakkına eli uzandı, o el kopsun; yan gözle baktı, o göz çıksın. Bu ülkenin hakimleri savcıları da var. Onlar da baktılar davaya, bakmaya da devam ediyorlar yakından. Gereğini de yapmaya başladılar. Ama diğer taraftan ABD'de, müttefikimiz olduğunu iddia eden ülkede oynanan bu tiyatro, bu millet tarafından onların tabiriyle söylüyorum 'noted', yani not edildi, not ediliyor. Bu millet bunları unutmayacak ve unutturmayacağız günü geldiğinde de. Milletin maşeri vicdanı her şeyin üzerindedir."

"Türkiye parlayan bir yıldız olmaya devam edecek"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, darbe girişiminin hemen arkasından Türkiye'nin yatırım, ihracat ve büyüme seferberliği başlattığını, 2016 yılında büyümenin yüzde 3,3 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Büyümenin devam edeceğine işaret eden Zeybekci, "Onlar varsınlar, Türkiye'ye bedduacılarıyla birlikte beddua etmeye devam etsinler." dedi.

"Kurla ilgili hareketler tamamen spekülatiftir"

Zeybekci, Türkiye'nin ihracatını, istihdamını arttırmayı sürdüreceğini, parlayan bir yıldız olmaya ve bölgesinde ecdadın emanet ettiği kültür coğrafyasının tamamında artık kural konulan değil, kural koyan bir ülke olmaya devam edeceğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede, Hüseyin Uzunlar yeniden ilçe başkanı seçildi.