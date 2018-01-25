Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye 2017’nin ocak ayında 2016’ya göre yüzde 17’nin üzerinde büyüdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta TRT Haber'in konuğu oldu.

Zeybekci, Türkiye ile ilgili öngörüde bulunanların öngörülerini tekrar revize edeceğini söyledi.

"Ortalama yüzde 2,5’lardan geldik. En son yüzde 6,5’lara geldik. Bunu da tutturamayacaklar. 2017 büyümesi ilk üç çeyrekte 7,4’lük bir büyüme elde ettik ve yıl sonu itibariyle de yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme gerçekleşecek. Türkiye ile ilgili öngörüde bulunanlar tekrar öngörülerini revize edecekler."

"Yüzde 5,5’lik büyümemizi tutturacağımızı ve hatta üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz"

2018'in önemli olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, yüzde 5,5'lik büyümenin üzerine çıkılacağını vurguladı.

"Zaten şu anda Türkiye dördüncü çeyrekte hiç büyümese yüzde 4,4 ortalamayı tutturmuş durumda. Bakıyorsunuz şimdi, en son açıklanan rakamlarda hala yüzde 5 diyenler de var. Yani bunu görmüyor. Yani matematik olarak bile bunu görmeyi kendine yediremiyor. Son çeyrek itibariyle de biz yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeye kesin gözüyle bakıyoruz. Ama diğer taraftan 2018 önemli. Gerek kapasite kullanım oranlarında gerekse biraz önce söylediğim yatırımla ilgili, gerekse ihracatla ilgili ocak ayının 25’i itibariyle baktığımız zaman da ay sonu itibariyle baktığımız zaman da 2017’nin ocak ayında biz 2016’ya göre yüzde 17’nin üzerinde büyüdük. Yüzde 17’lik baz etkisinin de o da dikkate alındığında yüzde 13-14 aralığında bir ihracat büyümesini de beraberinde getirecek ocak ayı ve bunun arkası devam edecek. Önümüzdeki yıl 2018, yatırımların güçlü bir şekilde büyümeye destek verdiğini göreceğiz. İki ihracatın büyümeye destek vermeye devam ettiğini göreceğiz 2018 yılı itibariyle. Dolayısıyla orta vadedeki yüzde 5,5’lik büyümemizi tutturacağımızı ve hatta üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz."

"Tek haneli enflasyonda Türkiye’yi sabitleyeceğiz"

Türkiye'nin büyümede dünyaya örnek olduğunu söyleyen Zeybekci, şunları söyledi:

"Türkiye büyümede çok gerçekten dünyaya örnek olacak bir performans gösterdi. İhracatta çok güzel bir performans gösterdik. Bütün beklentiler neydi, bütçe açığı ile ilgili sıkıntı çıkacaktı. Bütçe açığı ile ilgili sıkıntı çıkmadı. Cari açıkla ilgili de negatif yönde beklenti vardı, sürdürülebilir bir cari açıkta Türkiye kalmayı başardı. Neyi başaramadık? Enflasyonla mücadelede istediğimizi alamadık. Çok fazla etken var. Kurların dengesizliği, gıda fiyatlarıyla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz ama istediğimiz sonucu tam anlamıyla sağlayamadık. Ama 2018’de enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. 2018’de büyümemizi istediğimiz noktaya getireceğiz. İhracatta istediğimizi elde edeceğiz ama bunları yaparken enflasyonla mücadelede de asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Tek haneli enflasyonda Türkiye’yi sabitleyeceğiz."

Türkiye'nin, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip olduğunun altını çizen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "2017 yılı itibariyle de Ocak-Kasım ayı arasında Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım yani Türkiye’ye yatırım yapmak için gelen rakam 11 milyar dolara yakın, 9,8 civarında. 12 aylık süreçte bunun 10 milyar doları geçeceğini görüyoruz. Hedefimiz bu mu değil, hedefimiz bizim 20 milyar dolar seviyesinde bir rakama ulaşmak." dedi.

Yatırımcının, faiz oranlarını yatırım yapılabilir seviyeye destekleyeceklerini söyleyen Zeybekci, "Türkiye’de yatırım yapmak isteyen, yatırım yapmak istediği fiyatta ulaşmasını sağlayacağız. Faizlerin yüksek olması Türkiye’de stok yapmayı engelliyor, üretimi engelliyor. Talepteki en ufak bir oynama doğrudan fiyatlara yansıyor." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber