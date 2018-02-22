Ekonomi Bakanı Zeybekci: Tek haneyi kalıcı hale getirmek istiyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in konuğu oldu. Zeybekci, İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye- Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Ekonomi ve İş Forumu’nun detaylarını anlattı.

"Afrika'da ciddi potansiyel var"

Zeybekci, “Türkiye’nin 2003 yılında Cumhurbaşkanımızım başlatmış olduğu Afrika açılımı var. O dönemde eleştirilmiş dalga geçilmişti. ‘Gidecek yerleri kalmadı kala kala Afrika’ya kaldılar’ şeklinde yaklaşım vardı. Ama ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı şimdi görüyoruz. Ticaret hacmimiz 2,5 milyar dolardan 26-27 dolar seviyesine geldi. Afrika'da ciddi potansiyel var.” dedi.

"Afrika'nın en çok istihdam oluşturan firması Türk şirketi"

Zeybekci, “ECOWAS, Avrupa Birliği gibi bir yapılanma oluşturulmuş. Fakat ticarette istenilen noktaya gelememişler. Ürün çeşitliği, alt yapı, birikim, tecrübe ve pazarlama konularında sorunları var. Kurumsallaşma tam olarak gerçekleşmemiş. Burada Türkiye olarak biz devreye giriyoruz. Birçok ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Afrika’nın en çok istihdam oluşturan firması Türk şirketi. Afrikalılar da iş birliği konusunda hevesli.” şeklinde konuştu.

500'den fazla iş insanıyla berabe iş forumu yapacağız"

15 ülkenin temsilcisiyle bir araya geleceklerini hatırlatan Zeybekci, “500 den fazla iş insanıyla beraber iş forumu yapacağız. Ardından da ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması imzalamayı planlıyoruz. Hedefimiz ECOWAS’ın 15 ülkesiyle ile kapsamlı, vergisiz ve kısıtlamasız serbest ticaret anlaşması imzalamak.” dedi.

"Afrika'da hammadde var ama finansman yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan, Çad ve Tunus ziyaretlerini ikili ilişkilere olan katkısını anlatan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın 26 Şubat’ta Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali ziyareti olacak, daha öncede ben ziyaret etmiştim. Afrika’da hammadde var ama finansman yok, bizim o ülkeler için o parayı üretmemiz lazım, yer altı ve yer üstü zenginliklerini değerlendirip dış satım haline dönüştürmek gerekiyor. Ülkelerin ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yapmalarını sağlamak gerekiyor, bunun formülü bizde. Bugüne kadar Afrika’nın yer altı zenginliklerine göz dikilmiş, biz öyle değiliz.”

"İhracatınızı Türk Eximbank ile sigortalayın"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Afrika ile ticarette ödeme sorunları zaman zaman çıkabiliyor. İhracatçılarıma söyleyeceğim tüm ihracatınızı Türk Eximbank ile sigortalamaya gayret edin. Eximbank’a sigorta yaparken daha iştahlı daha risk sever davranmalarını konusunda talimat verdim.” dedi.

"Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türk müteahhitleri Afrika’da demiryolundan havalimanına kadar birçok projeye imza attı, bu projelerin toplam tutarı 55-56 milyar dolar civarında. ECOWAS ile olan 3,5 milyar dolar civarındaki ticaret hacmimizi kısa sürede 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Ciddi bir potansiyel var.” ifadelerini kullandı.

"Tek haneyi kalıcı hale getirmek istiyoruz"

Enflasyon ve faizin düşürülmesi konusuna değinen Nihat Zeybekci, “Ciddi çalışmalarımız var, detayları Mart ayında başbakanımız kamuoyu ile paylaşacak. 2017’de ihracatta ve büyüme de önemli bir performans gösterdik. Enflasyonla mücadelemiz sürecek, bu yıl tek haneyi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Üretim artırmak ve gıdanın daha az kayıpla alıcıya ulaşmasını sağlamak önemli. 2017’de yatırım teşvik tutarında %81 artış oldu. Bunların meyvelerini 2018 ve 2019 da alacağız.” dedi.

“Tarım ürünlerinin her aşamasını destekleyeceğiz”

Bakan Zeybekci, tarım ve akaryakıt destekleri konusuna da değindi.

Zeybekçi, “Ekonomi Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde seracılıkla ilgili desteklerimiz gelecek, yeni destek ve teşvik mekanizmasını hayata geçireceğiz. Tarımsal ürünleri depolama ve işlemeyle ilgili yatırımları üst düzeyde destekleyeceğiz. Tarım ürünlerinin tarladan halka ulaşan süreçteki her aşamasını destekleyeceğiz. Hedefimiz maliyetleri düşürmek.”

Kaynak: TRT Haber

