Ekonomi Bakanı Zeybekci: Süper teşvikler son derece şeffaf ve incelemeye açık

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ukrayna 1. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Ticaret Bakanı Stepan Kubiv ile Bakanlıkta bir araya geldi ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İddia sahipleri, teşvik sistemimizi diledikleri kadar inceleyebilirler"

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 135 milyarlık yatırımın destekleneceğini hatırlatan Zeybekci, bazı partilerin, bu sistemle bazı firmalara ayrıcalık tanındığı iddialarına "Hiçbir şey gizli saklı değil" cevabını verdi.

"Tam anlamıyla cari açığın kapatılması ve Türkiye'nin orta ve yüksek teknolojideki açığının giderilmesiyle ilgili hedefi belli olan çok iyi tasarlanmış bir teşvik sistemi. Hiçbir şey saklı ve gizli değildir. TBMM'nin Bakanlar Kurumuza verdiği yetkiler çerçevesinde, son derece şeffaf olarak yapılmıştı. Bu iddia sahipleri, son derece açık ve şeffaf olan teşvik sistemimiz diledikleri kadar inceleyebilirler ve her türlü bilgiye de kolayca ulaşabilirler. Türkiye'nin 135 milyar liralık tamamı ya yabancı ya da yabancı ortaklı yatırımlarıyla ilgili pozitif bir şey söylemiyorlarsa negatif şeyleri söylemesinler, susmalarını diliyorum."

"İlk iki yılda sonra derece düşük bütçe yükleri var"

Zeybekci, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin bütçeye 1,3 milyar lira etkisi olacağına ilişkin açıklamanız olmuştu. Bu bütçe için zorlayıcı bir rakam mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İlk 2 yılda son derece düşük bütçe yükleri var ve bu 10 yıllık sürede verilecek olan destekler. Üçüncü, dördüncü yıla gelindiğinde ise bütçeye yıllık 1,3 milyar liralık yük getirecektir ama bu teşvik belgesi verilen yatırımların üretime başlaması, hayata geçmesinin ekonomiye kazandıracağı katma değer ve bütçemize vereceği desteği hesaplamasını bilenler çok rahat şekilde görebilirler diye düşünüyorum."

Kaynak: AA