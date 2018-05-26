Ekonomi Bakanı Zeybekci: Spekülasyon yaşanıyor, 10 güne rahatlarız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve iş adamlarıyla sohbet etti.

Zeybekci, Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku kamu ve özel sektörünün 200 milyar dolar civarında olduğundan bahsetti.

"Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleri ve döviz tevdiat hesapları toplamı 290 milyar dolar. Türkiye'nin kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili zinhar problemi yoktur. Özel sektörün, ihracatçıların yurt dışından alacak oldukları ihracat alacakları da buna dahil değil."

"10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz"

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin döviz kurlarıyla ilgili spekülasyon yaşadığından bahsetti.

"Yaşadığımız bu. Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasır bırakmadan gereği yapılır."

"Türk Lirası'nın değeri olması gereken yere gelecek"

Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ilgili de konuşan Zeybekci, şunları söyledi:

"Şunu söylemek yanlış olur; 'Türkiye'de kurun, TL'nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye'nin toplam kaybı 1.5 milyar TL'dir.' Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90'lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70'lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma, dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk Lirası'nın değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek."

"Avrupa Birliği'nin tamamından iyiyiz"

Enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini de belirten Zeybekci,

"Enflasyonla mücadele bizim için vazgeçilemezdir. Bütçe disiplininden asla vazgeçmeden, geçen yıl yüzde 1,5 bütçe açığıyla Avrupa Birliği'nin tamamından iyiyiz."

Kaynak: DHA