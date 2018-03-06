Ekonomi Bakanı Zeybekci, Malmstörm ile Trump'ın vergi kararını konuştu

ABD Başkanı Donald Trump 1 Mart'ta tüm dünyaya, çeliğe karşı yüzde 25, alüminyuma karşı ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

Bunun üzerine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile görüştü.

İki taraf, ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi için anlaştı.

Türkiye'nin 2017 yılı itibariyle çelikte ABD'ye ihracatı 1,2 milyar dolar, alüminyumda ise 78,5 milyon dolar.

Ekonomi Bakanlığı da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bakanlık, ABD ve diğer ihracatçı ülke/ülke grupları nezdinde gerekli girişimler yapıldığını açıkladı.

ABD'nin 20 Nisan 2017'de yayımlanan Başkanlık Bildirisi ile çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için 1962'ye ait "Trade Expansion Act"in 232. Bölümü kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığı ve ABD Başkanı'na sunulan raporun gizli olmayan versiyonunun 16 Şubat'ta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından kamuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA