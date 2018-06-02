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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Fitch ve Moody's'in açıklamalarını değerlendirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fitch ve Moody's'in Türkiye ile ilgili açıklamalarını "manipülasyon ve spekülatif amaçlı" olarak değerlendirdi.

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Fitch ve Moodysin açıklamalarını değerlendirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak gördüklerini söyledi.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bankalarımızın sermaye yeterlilik oranlarını, sermaye, özsermaye oranlarını gayet iyi biliyoruz. Bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz, sıkıntımız yoktur. Bu değenlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak buluyoruz."

Zeybekci, "Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: moody's, Fitch, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, denizli ak parti il başkanlığı
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