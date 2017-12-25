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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye ve Sudan için tarihi bir ziyaret olduğunu, imzalanan yüksek düzeyli stratejik iş birliği anlaşması ile geleceğe yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi.

İş insanlarının, bankacılık ve para transferleri gibi alanlarda yaşadığı sorunların karşılıklı çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladığını ve iki ülkenin serbest ticarete doğru giden bir yolda olduğunu belirtti.

"Yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım"

Zeybekci, "Sudan’a yaptırımlar ve ambargolar uygulanırken Türkiye, ülkeye bütün kapılarını açarak yanında yer aldı. Gelin yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım. Öyle bir sistem kuralım ki aldığınız ürünlerin parasını Türk bankacılık sistemine Türk lirası olarak ödeyin. Türkiye’nin aldığı mallar da Sudan parasıyla ödensin. Biz kendimize yeni yollar açacağız. Eğer yeni yollar açamazsak gelecek nesillere bunun hesabını veremeyiz. İki ülke olarak ürettiğimiz formülle bunu çözeriz. Türkiye’ye dönünce bir yol haritası belirleyeceğiz, geleceğe dönük hedeflerimizi birlikte değerlendireceğiz. 2018 sonbaharında yeniden bir araya geldiğimizde pek çok problemi çözmüş olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Sudan’ın inanılmaz şekilde altyapı yatırımına, Türkiye’nin de Sudan’da yetişen birçok tarım ürününe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Zeybekci, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak Hartum ticaret müşavirinin de 10 gün içinde görevine başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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