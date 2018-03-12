Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Türkiye'de Japon firmalar için büyük fırsat var

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokyo temasları kapsamında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi 3. toplantısına katıldı.

Zeybekci, Japon mevkidaşı Seko'nun Ertuğrul fırkateyninin battığı yer olarak tarihe geçen Wakayamalı olduğunu söyledi.

Seko'ya, Ertuğrul 1890 filminin çekilmesi için sergilediği çaba ve dostluğu nedeniyle teşekkür eden Zeybekci, dün yıl dönümü olan 2011'deki Japonya depreminde hayatını kaybedenleri de andı.

Zeybekci, Türkiye'nin, Avrupa'da ekonomisi en hızlı büyüyen, en genç nüfusa sahip, en dinamik ülke olduğunu vurguladı.

Bakan Zeybekci, Türkiye'deki yatırım imkanlarını Japon firmalarının yeterince değerlendiremediğine işaret etti.

"Turizm, sağlık, eğitim, sanayi, teknoloji ve tarımda, kısacası ekonominin her alanında çok büyük iş birliği fırsatları var. Türk ve Japon firmalarının ortaklık yaparak dünyada bir numara haline gelebilecekleri çok büyük bir müteahhitlik pazarı olduğunu görüyoruz. 21. yüzyılda Asya'nın iki ucundaki iki ülkenin, Osmanlı ile samurayların torunlarının ekonomide daha fazla iş birliği yapma zamanı gelmiştir."

Zeybekci, iki ülkenin ticaret hacminin hızla artması gerektiğini belirterek, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin hızlandırılması ve tamamlanmasının, ticarette iki ülkeyi istenen noktaya taşıyacağını belirtti.

Dünyanın en iddialı teşvik sistemini yürürlüğe soktuklarına dikkat çeken Zeybekci, "Japon firmalarının Türkiye'de yatırım yapması, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine açılması için bir fırsat. 2018 yılının, iki ülke ilişkilerinde fırsat yılı olacağına inanıyorum. Bunu da bizzat takip edeceğim" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'deki Japon firması sayısı artıyor"

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko da, Türkiye'nin geçen ay Japon gıda ve tarım ürünlerine radyasyon kontrolü uygulamasını kaldırmasının, Japon halkının gönlünü aldığını söyledi.

İki ülke arasında ekonomik iş birliği anlaşmasının imzalanmasıyla Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerinin daha da gelişeceğini vurgulayan Seko, "3 yıl önce Türkiye'de bulunan Japon firması sayısı 113 iken şimdi 188'e ulaştı. Bu sayı gittikçe artıyor. Üçüncü ülkelerde iş birliği için iki ülkenin imkanlarını birleştirerek, projeler yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA