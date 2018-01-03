Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: İhracatçımıza verdiğimiz destekleri artırdık

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını basın toplantısında açıkladı.

Bakan Zeybekci, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2017'de ihracatını yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştırdığını söyledi.

Zeybekci, "2017'de ihracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1,5 artış gösterdi. 2013'ten bu yana ihracatımızın birim değeri ilk defa artış gösterdi. 2014 yılına ait 'Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru' olan 157,6 milyar doları bir kez daha kırmaya yakınız. İnşallah birkaç hafta içinde, 2018'in ocak ayının sonunda 157,6'lık tarihi rekorumuzu da geride bırakacağız. 2018 yılında inşallah her ay ihracat rakamını açıkladığımızda tarihi rekor olacak. Çünkü hedefimiz 170 milyara doğru hızla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türk milleti 2017'de ülke üzerindeki negatif beklentileri dağıttı"

Türk milletinin 2017'de ülke üzerindeki negatif beklentileri dağıttığına işaret eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bazı çevrelerin 'ekonominin 2017'de duraksayacağına' ilişkin beklentilerine Türkiye 3 çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyümeyle karşılık verdi. Dediler ki '2017 yılında referandum var, ekonomi zayıf, yatırım yapılmaz.' Geçen yıl Bakanlığımızca düzenlenen teşvik belgelerindeki yatırım tutarında, bir önceki yıla göre yüzde 81'lik artış oldu. Bölgesel ve küresel gelişmeler nedeniyle senenin başında öngörülen 153,3 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekçi görmediler. 2017'yi, 2016'nın son çeyreğinden itibaren ihracat seferberliği yılı ilan etmiştik. Orta Vadeli Program'da hedefimizi 156,5 milyar dolara çıkardık. Türkiye bu hedefleri kırarak ve ihracatını 157,1 milyar dolara taşıyarak cevabını verdi."

"Küresel ticaret 2017'de yüzde 9 civarında büyüyecek"

Zeybekci, Türkiye'nin en son 2012'de çift haneli ihracat büyümesi yaşadığını anımsatarak, 5 yıl aradan sonra gelen çift haneli büyümenin devam etmesi için Bakanlık olarak hedefe odaklandıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin dışa dönük, ihracata, üretime dayalı büyümeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zeybekci, "İnşallah önümüzdeki aylarda ve yıllarda ihracatımızı bir bayram havasında sizlere açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Zeybekci, dünya ticaretinin 2017 yılının 9 ayında yüzde 9 arttığını ve bu artışta emtia fiyatlarındaki yükselişin önemli etkide bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"ABD'nin ihracatı geçen yıl yüzde 6,2 ve Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı yüzde 7,4 artış göstermişken Çin’in ihracatı yüzde 7,5 arttı. Türkiye, yüzde 10,22'lik ihracat artışıyla dünya ekonomileri içinde üst sıralarda yer aldı. 2017 yılı dünya ekonomisi için bir toparlanma yılı oldu. Uluslararası kuruluşlar yüzde 3-3,5 bandında bir küresel büyüme tahmin ediyorlar. Türkiye'nin büyümesi ise 2017 sonu itibarıyla bunun yaklaşık iki katını bulacak. Bizim en önemli pazarımız AB'de büyüme 2018'de yüzde 1,5-2 bandında olacak. Küresel ticaretin 2017'de yüzde 9 civarında büyüyeceğini tahmin ediyoruz."

"İhracatçımıza verdiğimiz destekleri artırdık"

Küresel büyümeyle emtia fiyatlarında artış olduğuna dikkati çeken Zeybekci, sadece son 7 ayda petrolün varil fiyatının yüzde 45 artışla 67 dolar seviyesine yükseldiğini ve bu durumun enerji zengini ülkelere ihracatı artırırken, enerji faturalarını da yükselttiğini söyledi.

Zeybekci, Türkiye'nin çevresindeki siyasi ve ekonomik risklerin zayıfladığına işaret ederek, AB ekonomisinin istikrarlı büyümeye geçtiğini ve siyasi risklerin çözülme aşamasında olduğunu dile getirdi.

Bu yıl, küresel büyüme, küresel ticaret ve emtia fiyatlarındaki olumlu seviyenin devam etmesini ve ihracatı desteklemesini beklediklerini ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 2018 yılı için ihracat hedefimiz 169 milyar dolardır. Gönlümüzdeki hedef ise 170 milyar dolar ve üzerine çıkmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Geçen yılın ilk günlerinde, tüm sektör temsilcilerimizle buluştuk. Uzun uzun sorunlarını dinledik ve önlerini derhal açacak önlemler aldık. Yaptığımız tüm çalışmalar sonunda hala çözülmeyen bazı konular var, bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde diğer bakanlarımızla sonuç alıcı toplantılar yapacağız. Küresel gelişmelerin olumlu etkileri kadar 2017'yi ihracat seferberliği yılı ilan eden hükümetimizin de yoğun çalışmaları çok önemliydi. 2017'de ihracatçımıza verdiğimiz destekleri büyük miktarlarda artırdık. İhracatçımızın destek süreçlerini basitleştirdik, bürokrasiyi azalttık."

İthalattaki artış

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ithalatının, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17,9 artışla 234,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu artışta ham madde-ara malı ithalatındaki yüzde 27,9'luk artış etkili oldu." dedi.

"Rusya'ya ihracat yüzde 58 arttı"

Zeybekci, Kasım 2015'te Rusya ile uçak kriziyle başlayan olumsuz süreci büyük ölçüde aştıklarını, 2017'de Rusya'ya ihracatın yüzde 58 arttığını belirtti.

Körfez'de kardeş ülkeler arasında yaşanan krizde Katar'ın ihtiyaçları çerçevesinde yanlarında olunduğunu aktaran Zeybekci, bu ülkeye ihracatı 2017'de yıllık bazda yüzde 48 artırdıklarını kaydetti.

"Proje Bazlı Teşvik sistemine ilişkin çalışmalarımız bitti"

Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik sistemine ilişkin çalışmaların bittiğini belirterek, "Bunu bir törenle ocak ayı içinde gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar sonuçlandırdığımız projeler 80 milyar liraya yakın." dedi.