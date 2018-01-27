Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: İhracat 160 milyar doları geçecek

Ekonomi Bakanı Zeybekci, AK Parti Merkezefendi İlçe Teşkilatının Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci olağan kongresine katıldı.

Zebekci, 2017 yılı büyüme rakamlarının 5 defa revize edildiğini ihracatta da rekorlar kırıldığını hatırlattı.

"Türkiye şu an itibariyle artık 157 milyar dolar diye bir rakam tanımıyor, 158 milyarı doları geçti. Mart sonu itibarıyla artık 150'li rakamlardan kurtuluyoruz. Artık Türkiye ihracatını 60'lı rakamlarla konuşacak. Başı dik ve alnı açık bir Türkiye olacak."

Milli gelir 880 milyar dolara yükseldi

Zeybekci, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi, ekonomik ambargo, yaptırım, finansal krizlerle tehdit ettiğini dile getirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin milli gelirinin 230 milyar dolardan 880 milyar dolara yükseldiğini işaret ederek, "Şimdi 100 liralık verginin 10 lirası bile değil faize verdiğimiz. Ağızlarının suyu akıyor. Canları gidiyor ve içleri kıyılıyor. 'Biz bu Türkiye'nin 100 liralık vergisinin 87 lirasını nasıl vergi olarak alıp gidemeyiz' diye bütün karın ağrıları o." diye konuştu.

Kaynak: AA