Ekonomi 7/24 "Yılın Ekonomi Programı" seçildi

MÜSİAD 18. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri İstanbul’da düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

Medya ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği gecede 11 kategoride ödül verildi.

TRT Haber’de hafta içi her gün 09.15’de ekrana gelen Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24, ‘Yılın Ekonomi Programı’ ödülünü aldı.

Ekonomi 7/24’ün yapımcısı ve sunucusu Elif Saygılıer, “Bizim açımızdan çok heyecanlı bir akşam. Ekonomi 7/24 programında uzunca bir zamandır çaba sarf ediyoruz. Bunun iş dünyası tarafından takdir edilmesi bizi çok mutlu etti. Bu ödülü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu adına başta olmak üzere harika ekip arkadaşlarımla birlikte büyük mutlulukla kabul ettik” dedi.

Kaynak: TRT Haber